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В Москве на пяти участках ввели еще 20 километров выделенных полос

Общество

Это позволит автобусам и троллейбусам лучше соблюдать расписание

В Москве на пяти участках ввели еще 20 километров выделенных полос
Lesless
Выделенная полоса для общественного транспорта

Москва, 11 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  В Москве ввели еще 20 километров выделенных полос для общественного транспорта на пяти новых участках, сообщает 11 сентября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что это позволит автобусам и троллейбусам, следующих по 102-м маршрутам, лучше соблюдать расписание.

Кроме того, благодаря запуску выделенных полос и переходу наземного транспорта на бестурникетную систему оплаты проезда, длительность поездки для пассажиров сократится примерно на 20 процентов.

Улицы, где появились выделенные полосы, можно посмотреть на сайте администрации Москвы.

Напомним, в конце июля в центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта общей протяженностью два километра. Это помогло сократить интервалы движения на 17 автобусных маршрутах.

Читайте подробнее: На семи улицах в центре Москвы появились выделенные полосы

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Автотранспортные проблемы Москвы
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