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Монумент Николаю I в Петербурге отреставрируют к началу декабря

Общество

Работы по реставрации памятника и фонарей обойдутся более чем в 50 млн рублей

Монумент Николаю I в Петербурге отреставрируют к началу декабря
Godot13
Монумент Николая I в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Подведены итоги конкурса на реставрацию памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Рестраврационные работы также будут проведены на окружающих монумент фонарях.

Как сообщает 11 сентября телеканал «Санкт-Петербург», победителем конкурса стало ООО «Реставрационная мастерская «Наследие».

Реставрация собственно памятника потребует 26 млн 975 тыс рублей; еще 23 млн 950 тыс. рублей необходимы для обновления исторических фонарей. Срок завершения работ — 10 декабря 2018 года.

Памятник Николаю I был открыт 25 июня 1859 года. Его выполнил Петр Клодт по проекту Огюста Монферрана. Монумент является объектом культурного наследия федерального значения.

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Монументальная скульптура
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