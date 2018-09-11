Монумент Николаю I в Петербурге отреставрируют к началу декабря

Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Подведены итоги конкурса на реставрацию памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Рестраврационные работы также будут проведены на окружающих монумент фонарях.

Как сообщает 11 сентября телеканал «Санкт-Петербург», победителем конкурса стало ООО «Реставрационная мастерская «Наследие».

Реставрация собственно памятника потребует 26 млн 975 тыс рублей; еще 23 млн 950 тыс. рублей необходимы для обновления исторических фонарей. Срок завершения работ — 10 декабря 2018 года.

Памятник Николаю I был открыт 25 июня 1859 года. Его выполнил Петр Клодт по проекту Огюста Монферрана. Монумент является объектом культурного наследия федерального значения.