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Ярославское правительство покидает директор департамента ЖКХ

Общество

Причина его ухода пока неизвестна

Ярославское правительство покидает директор департамента ЖКХ
Правительство Ярославской области

Ярославль, 11 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов правительства Ярославской области покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источники, близкие к органам региональной власти.

Сергей Колесников находится на посту директора департамента с начала этого года. Он сменил Андрея Лукашова, который, в свою очередь, был назначен на эту должность в сентябре 2016 года.

Официального подтверждения ухода Сергея Колесникова из регионального правительства пока не поступало

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