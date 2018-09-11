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Петербургская погода в сентябре стала самой тёплой за 80 лет

Общество

Более жаркая погода была только в 1938 году

Петербургская погода в сентябре стала самой тёплой за 80 лет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  Первые 10 дней сентября 2018 года стали в Петербурге самыми теплыми за последние 80 лет. Об этом сообщил 11 сентября в Facebook главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его данным, первая декада сентября текущего года стала второй по уровню тепла в общем ряду постоянных наблюдений в Петербурге.

«Средняя температура декады достигла +18 гр. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 гр.», — рассказал Александр Колесов.

Самым жарким днем в текущем месяце стала пятница, 7 сентября — в тот день столбик термометра в Петербурге поднялся до отметки в 27 градусов тепла.

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