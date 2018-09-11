«Экономических» заключенных отселят от уголовников в тюрьмах

Владивосток, , 09:17 — REGNUM В российских тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям выделят отдельные блоки. Соответствующий запрос правозащитников удовлетворен ФСИН, сообщил 11 сентября кулуарах ВЭФ-2018 бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он отметил, что нахождение «экономических» заключенных вместе с теми, кто сидит за уголовные преступления, представляет большую проблему. Создание отдельного учреждения для бизнесменов требует больших вложений, однако ФСИН согласилась на организацию специальных блоков для обвиняемых по экономическим преступлениям, пояснил он.

«Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно», — отметил Титов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа на коллегии Генпрокуратуры руководитель ведомства Юрий Чайка потребовал досконального изучения жалоб на условия содержания в местах заключения. Сложившаяся в учреждениях ФСИН ситуация требует немедленного вмешательства. Виновные должностные лица должны быть подвергнуты уголовному преследованию, подчеркнул он.

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