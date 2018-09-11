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Пермяку за долги по алиментам вынесен строгий приговор

Общество

Накопивший долг в 250 тыс. рублей житель Чайковского проведет полгода в колонии строго режима

Чайковский, Пермский край, 11 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В Пермском крае 34-летний житель Чайковского понесет уголовное наказание за то, что игнорировал родительские обязанности по содержанию собственного ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, с 2015 года долг составил 250 тыс.рублей.

В течение трех лет мужчина не пытался помочь материально своему ребенку. Даже после того, как должника привлекли к административной ответственности (20 часов обязательных работ), пермяк продолжал игнорировать свои родительские обязанности.

Когда сумма долга по алиментам достигла почти 250 тысяч рублей, в отношении алиментщика возбудили уголовное дело. С учетом рецидива и судимостей должника по другим преступлениям суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания к колонии строгого режима.

По официальным данным, на территории Пермского края проживает 15 тыс. алиментщиков-мужчин. За пять месяцев 2018 года общая задолженность по алиментам составила 4,5 млрд рублей.

Самой строгой мерой, применяемой к должникам, является привлечение к уголовной ответственности. В январе-мае 2018 года было возбуждено 716 дел по 157 статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Привлечены к уголовной ответственности 305 алиментщиков, из них 42 получили реальные сроки лишения свободы.

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Уклонение от уплаты алиментов
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