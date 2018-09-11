ВВС Китая примут участие в учениях «Восток-2018»

Владивосток, , 08:37 — REGNUM Шесть самолетов и 24 вертолета, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Китая, примут участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

30 летательных аппаратов КНР, которые будут задействованы в основном этапе совместных учений, уже находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана пройдут крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018». Военные в ходе учений отработают вопросы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения безопасности России.

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