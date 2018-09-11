Студенты из Японии узнают о законодательстве России на лекциях в Оренбурге

Оренбург, , 08:05 — REGNUM Организованная Оренбургским государственным университетом (ОГУ) III Международная летняя школа «Современная российская наука и культура» позволит студентам из Японии узнать о российском законодательстве, предпринимательстве и пройти занятия по русскому языку, сообщает 11 сентября пресс-служба вуза.

Группа иностранных студентов прибыла в Оренбург накануне. Они встретились с проректором по экономике и стратегическому развитию ОГУ Светланой Панковой и другими представителями вуза.

В вузе отметили, что знания, полученные в летней школе, пригодятся студентам не только в их будущей профессиональной деятельности, но и помогут развивать сотрудничество Японии и России.

«Слушателям показали фильм об университете на английском языке и ролик о кампусе вуза, вручили пакеты с сувенирной продукцией университета. Ребята посетили читальный зал редких и ценных книг, музей истории университета, полюбовались видами Оренбурга со смотровой площадки научной библиотеки ОГУ», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни японским студентам предстоит посетить ряд культурных и образовательных мероприятий, а также принять участие в студенческом форуме. Международная летняя школа продлится до 14 сентября.

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