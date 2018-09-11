В Кузбассе прошли совещания по итогам замера экстремистских настроений

Кемерово, , 07:43 — REGNUM Специалисты муниципальных образований Кемеровской области провели совещания, связанные с вопросами профилактики экстремизма и иных деструктивных проявлений в среде учащейся молодежи, сообщает 11 сентября пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Основное внимание чиновников было привлечено к результатам социологических опросов, проведенных в Топкинском районе и Краснобродском городском округе в феврале и мае 2018 года.

Благодаря им были «продемонстрированы результаты измерения экстремистских настроений и уровня криминализации сознания учащейся молодежи, раскрыты аспекты популярности неонацистских идей в среде учащейся молодежи», — говорится в сообщении.

Эксперты убеждены, что полученные данные позволят эффективнее реализовать меры профилактической работы в молодежной среде в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма. Представленные результаты исследований будут освещены в рамках Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде», который состоится 24−25 сентября в Москве.

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