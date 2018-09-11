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В Тихоокеанском госуниверситете заработает «Лаборатория детства»

Общество

Комната позволит обеспечить присмотр за детьми во время работы родителей — сотрудников вуза

Хабаровск, 11 сентября 2018, 07:29 — REGNUM  Профсоюз Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) представил проект развивающей детской комнаты «Лаборатория детства», в которой дети сотрудников будут находиться под присмотром, не отвлекая родителей от работы, сообщает 11 сентября пресс-служба вуза.

«Это абсолютно новый проект, но он многие годы «созревал» в наших головах. Мы вязли возрастные рамки от 6 до 8 лет, потому что этот возраст наиболее актуален для проекта», — сказала глава сектора инноваций профкома ТОГУ Анастасия Гарнага.

Она пояснила, что такой возраст наиболее актуален для вуза, поскольку дети младшего возраста могут ходить в детский сад, а в более старшем возрасте они освобождены из-за упразднённых «продлёнок» в школах и обычно находятся дома, либо с кем-то из родителей на работе.

Отмечается, что у ТОГУ есть все необходимое для реализации проекта ресурсы, включая помещение и профессиональный педагогический состав. Начать реализацию проекта планируется в декабре текущего года после победы в конкурсе Президентских грантов, а полноценное открытие «Лаборатории детства» состоится в апреле 2019 года.

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