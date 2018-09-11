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На Урале известный драматург отдан под суд

Общество

Рассмотрение дела отложили

Екатеринбург, 11 сентября 2018, 06:23 — REGNUM  В Екатеринбурге драматург Николай Коляда отдан под суд. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК России).

Всё произошло летом 2017 года. За пределами Екатеринбурга столкнулись две иномарки, одна из них была Коляды. Пассажир второй получил повреждение позвоночника. Большинство /экспертиз показали, что вина лежит на драматурге.

Дело рассматривает Кировский районный суд. 10 сентября заседание было отложено — адвокат Коляды не смог подойти на процесс.

Драматург находится под подпиской о невыезде. Но суд разрешил ему слетать на премьеру в Болгарию. В Екатеринбурге Коляда должен будет появиться 18 сентября и 19-о в 9:30 его снова ждут на суде.

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Дорожно-транспортные происшествия
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