В уральской Сатке прикрыли нелегальной водочный цех

Сатка, Челябинская область, , 05:12 — REGNUM Цех, в котором незаконно изготавливали алкоголь, обнаружен в городе Сатке (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Сатки обнаружен цех по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, в цехе изъяты алкогольная продукция, сырье (этиловый спирт), более 1 000 пробок, более 2 000 бутылок, 3 000 этикеток известных водочных брендов, а также устройство для укупоривания бутылок.

Владельцами производства являются жители Сатки 1984 и 1988 гг.р. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце второй декады августа в Роспотребнадзоре заявили, что в стране после запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией количество смертельных отравлений алкоголем снизилось на 20%.

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