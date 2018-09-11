Эксперт ВЭФ назвал устаревшей мировую систему образования

Владивосток, , 04:59 — REGNUM В настоящее время человечество проходит один из сложнейших этапов своего существования, связанных с тем, что огромное количество навыков людей не только не помогают развитию, но и мешают ему, заявил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе своего выступления на сессии Восточного экономического форума «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» Песков подчеркнул, что сама мировая система образования перестала отвечать требованиям сегодняшнего дня.

«Сама по себе классно-урочная система, конвейерная, синхронная — она из аналоговой эпохи. Для прорыва барьеров ни в одном университете мира нет адекватной компетенции. Поэтому мы обязаны создавать команды вне пространственного барьера», — подчеркнул он.

Также спецпредставитель президента РФ добавил, что для решения задач в современном мире необходимо включать в рабочие группы людей вне зависимости от территориального их нахождения.

«Если этот человек живет в Индии, и ему 12 лет, и он вам нужен — вы должны иметь возможность его найти и включить в его команду. Прорыв смогут обеспечить только лучшие и которые могут работать друг с другом», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум начался 11 сентября во Владивостоке и продлится по 13 сентября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы человеческого капитала, экономики и развития.

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