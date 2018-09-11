Глава Tencent: Российские студенты имеют высокий потенциал в точных науках

Владивосток, , 04:53 — REGNUM Одной из главных особенностей российского образования — высокий потенциал выпускников в областях точных наук и инженерии, заявил основатель Tencent Holdings Limited Чарлз Идань Чэн на одной из сессий Восточного экономического форума — 2018 во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в России воспитываются люди именно с глобальным мировоззрением, что является положительной чертой современного образования. Также Чарлз Идань Чэн отметил, что в России его очень впечатляют результаты выпускников университетов в области точных наук и инженерии. Это, по его мнению, является серьезным вкладом в формирование образования в будущем.

При этом глава Tencent подчеркнул, что каждая страна должна развивать сферу образования, опираясь на национальную специфику и исходя из потребностей страны и народа.

Напомним, IV Восточный экономический форум начался 11 сентября во Владивостоке и продлится по 13 сентября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы человеческого капитала, экономики и развития. В 2017 году ВЭФ посетили 6 095 участников, 1 094 представителей СМИ, было проведено 121 мероприятие с участием 878 спикеров.

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