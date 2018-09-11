В уральском Магнитогорске экс-главврача будут судить за миллионные хищения

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:57 — REGNUM Суд над бывшим главврачом детской поликлиники, присвоившей порядка пяти миллионов рублей, состоится в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В Магнитогорске бывший главврач поликлиники предстанет перед судом за хищение около пяти миллионов рублей бюджетных средств из выплат подчиненных работников», — сообщили в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Ленинского района Магнитогорска в отношении экс — главврача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8». Бывшего руководителя медучреждения обвиняют по нескольким статьям, в том числе присвоении и растрате в особо крупном размере.

Отмечается, что хищения совершены в течение десяти лет, начиная с марта 2007 года. Деньги она присвоила, как полагает следствие, «путем издания приказов о производстве выплат стимулирующего характера подчиненным сотрудникам». Стимулирующие выплаты она полностью или частично присваивала. В случае частичного присвоения стимулирующие выплаты выписывались завышенными.

«Данным способом за указанный период злоумышленница похитила денежные средства бюджетного медицинского учреждения в размере около 4,4 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Этим противоправная деятельность должностного лица не исчерпывалась. В указанный период времени она потребовала от двоих своих сотрудников каждый месяц отдавать ей суммы в пять и десять тысяч рублей. Материальный ущерб от этих действий составил 570 тысяч рублей.

Злоумышленница помещена под домашний, арест наложен и на ее имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа бывший директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» приговорен к шести с половиной годам лишения свободы приговорен за взятку и мошенничество.

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