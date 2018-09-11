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Хотели «обменяться опытом»? В Крыму задержали иностранных рыбаков

Общество

«Задержанные решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками»

Симферополь, 11 сентября 2018, 01:46 — REGNUM  Задержание двух украинских рыбаков проведено в Крыму, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

Уточняется, что украинские рыбаки задержаны на озере Сиваш. На борту моторной лодки порядка 20 кг рыбы.

По словам задержанных, они хотели «обменяться опытом» с российскими рыбаками, поэтому специально причалили к крымскому берегу.

Напомним, в конце марте украинские власти задержали очередное российское судно — сейнер «Норд». Моряки занимались законным ловом рыбы в Азовском море. Украинские власти заявляют, что моряки-крымчане — украинские граждане.

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