Хотели «обменяться опытом»? В Крыму задержали иностранных рыбаков

Симферополь, 11 сентября 2018, 01:46 — REGNUM Задержание двух украинских рыбаков проведено в Крыму, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.
Уточняется, что украинские рыбаки задержаны на озере Сиваш. На борту моторной лодки порядка 20 кг рыбы.
По словам задержанных, они хотели «обменяться опытом» с российскими рыбаками, поэтому специально причалили к крымскому берегу.
Напомним, в конце марте украинские власти задержали очередное российское судно — сейнер «Норд». Моряки занимались законным ловом рыбы в Азовском море. Украинские власти заявляют, что моряки-крымчане — украинские граждане.
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