«Побег от суровых реалий»: художник-самоучка из Колумбии покорил Рунет

Богота, , 22:48 — REGNUM Социальные сети всё чаще становятся площадкой, где творческие личности могут свободно высказываться и искать единомышленников. Так, одним из последних открытий для российских пользователей стал художник-самоучка из Колумбии Андреас Кольменарес (псевдоним — wawawiwa), который создаёт юмористические иллюстрации для комиксов как на бытовые, так и на социальные темы.

Юзеры российского сегмента интернета заинтересовались художником после того, как о нём написало несколько изданий, а также популярный сайт Pikubu.ru. Свой сайт художник ведёт на испанском и английском языках.

На родине наибольшая популярность пришла к wawawiwa в социальных сетях. Так, в Facebook за работами художника следят около 1,5 млн человек, в Instagram — 15 тысяч, и примерно столько же в Twitter. На своём сайте Андреас Кольменарес делится, что wawawiwa в качестве проекта появился в 2009 году как результат одержимости рисованием и записыванием различных шуток. Автор иллюстраций вдохновляется повседневными «милыми и иногда жестокими персонажами».

«В конце концов это просто побег от непрекращающихся суровых реалий жизни», — объясняет Андреас Кольменарес.

https://www.instagram.com/p/BnbwH-_Hkjy/

https://www.facebook.com/wawawiwadesign/photos/a.331114856911271/1988242494531824/

Картинка гласит: «Люди на пляже. Я».

https://www.facebook.com/wawawiwadesign/photos/a.331114856911271/1957835130905894/

Слон на иллюстрации: «Я его сломал. Как я могу загладить свою вину?»

https://www.instagram.com/p/BlYRS57nF18/

https://www.instagram.com/p/Bl6BD-oH2rJ/

Подпись: «Он сказал, что у меня неприятное дыхание, и дал мне «Ментос».

https://www.instagram.com/p/BlYAobYnuxD/

https://www.instagram.com/p/Bk-olbcnO 8 /

https://www.instagram.com/p/Bh-RENvHgUA/

https://www.instagram.com/p/BgeVHXFhLLh/

https://www.instagram.com/p/BaUqj_sH4Yp/

https://www.instagram.com/p/BaCZmaRnYsk/

"Мне очень понравилось, как-то трогательно и с тонкой иронией…» — пишет об иллюстрациях пользователь MedvedTheBear.

Ранее ИА REGNUM писало, что 87-летняя жительница Валенсии Конча Гарсиа Сэра, которой дети подарили компьютер, стала создавать иллюстрации в редакторе Paint. После того как работы женщины заметил популярный блогер в Twitter, иллюстрации вызвали настоящий ажиотаж. Её аккаунт с рисунками в Instagram мгновенно стал популярным, набрав за первый месяц сразу 120 тысяч подписчиков. Несмотря на то, что в своё хобби Сэра вкладывает много сил и времени, она не понимает, почему её рисунки вызвали такой интерес.

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