Больницы в Секторе Газы прекратят работу из-за топливного кризиса

Рамалла , , 23:24 — REGNUM 9 сентября Ашраф Аль-Кидра, представитель министерства здравоохранения Палестины, выступил с заявлением о возможном прекращении работы некоторых больниц в Секторе Газы вследствие углубления энергетического кризиса. Как сообщает египетская интернет-газета «Арабий 21», генераторы энергии вот-вот прекратят работать из-за нехватки топлива.

Аль-Кидра также добавил, что пока на просьбу о помощи не откликнулся никто из сочувствующих Сектору Газы представителей международного сообщества.

В Секторе Газы, являющийся домом для двух миллионов палестинцев, функционирует как минимум 13 государственных больниц и 54 поликлиники, которые обслуживают около 95 процентов больных в Секторе Газы.

Как уточняет «Арабий 21», Газа, находящаяся «в блокаде со стороны Израиля», страдает от нехватки электроэнергии с 2006 года.