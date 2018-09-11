Польские сироты времен Второй мировой войны посетят Индию спустя 70 лет

Балачари, Индия, , 00:38 — REGNUM В конце сентября 2018 года делегация Польши посетит город Балачари, штат Гуджарат, Индия, где в 1942 году были созданы приют и школа для польских сирот. По информации индийского новостного издания «Таймс оф Индия», шесть воспитанников данного детского дома приедут в Гуджарат в составе польской делегации 30 сентября.

В период с 1942 по 1946 год в Балачари были размещены 1000 детей, бежавших из оккупированной Польши. Для их комфортного размещения монарх местного княжества Наванагар (ныне город Джамнагар) Дигвиджай Синх Джи переоборудовал свою летнюю резиденцию, где детей не только обеспечили питанием и одеждой, но и обучали специально приглашенные учителя.

В Балачари для делегации Польши будет организован торжественный прием. По информации индийского новостного издания «Таймс оф Индия», в данном мероприятии примут участие главный министр Гуджарата Виджай Рупани, а также сын князя Наванагара Дигвиджая Синха Джи.