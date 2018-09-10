Банки крови появятся в каждой области Танзании

Додома, , 23:22 — REGNUM Правительство Танзании планирует создать банки крови в каждом регионе для улучшения качества услуг, предоставляемых населению. Об этом сообщил министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, проблем пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму.

По словам министра, в Танзании беременные женщины и дети в возрасте до пяти лет являются категориями населения, наиболее нуждающимися в донорской крови. Ими используется около 80% всей сданной крови. Вследствие подобной необходимости было решено построить 12 пунктов сдачи крови, чтобы сделать подобные услуги более доступными для населения.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, помощь также оказали частные компании. При содействии танзанийского банка Exim Bank уже были построены центры сбора крови в Дар-эс-Салама, Мванзе, Мбее и Аруше. Кроме того, главный исполнительный директор Exim Bank Джаффари Матунду сказал, что удалось собрать уже около 400 единиц донорской крови.

Матунду сообщил, что в рамках проектов в сфере здравоохранения, банк помог обеспечить 13 больниц в 11 различных областях 500 новыми койками, 500 матрацами, которые обошлись компании в 90 000 долларов США. Также он упомянул, что банк оказывает постоянную материальную поддержку в больницах таких танзанийских городов, как Мауни, Мавензи, Секутуре, Мвананьямала, Мбея, Бомбо.