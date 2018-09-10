Финал Гран-при по фигурному катанию посвятят памяти Дениса Тена

Астана, , 21:21 — REGNUM Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, который состоится во французском Гренболе, будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 10 сентября издание BNews со ссылкой на национальную Федерацию конькобежцев Казахстана.

В Федерации фигурного катания Франции (FFSG) отметили, что Денис Тен был очень популярен за доброту и открытость.

«Мы хотим посвятить соревнования памяти Дениса, чтобы уверить: его никогда не забудут во французском конькобежном сообществе», — отметили в FFSG.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры и спорта Казахстана планирует открыть академию фигурного катания имени Дениса Тена. В Алма-Ате также планируется организовать проведение ежегодного международного турнира памяти спортсмена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане построят академию фигурного катания имени Дениса Тена