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Колледжи Казахстана могут опустеть из-за подушевого финансирования школ

Общество

Школы будут заинтересованы в сохранении учеников

Колледжи Казахстана могут опустеть из-за подушевого финансирования школ
Иллюстрация: Molbulak.ru
Абитуриенты

Астана, 10 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  С 2019/2020 учебного года численность абитуриентов, поступающих в колледжи Казахстана, может уменьшиться из-за введения подушевого финансирования в школах. Об этом заявил директор политехнического колледжа Астаны Касымхан Сенгазыев, сообщает 10 сентября издание BNews.

Директор отметил, что в 2018/2019 учебном году численность абитуриентов увеличилось на 7%. Однако в ближайшие 2−3 года ожидается снижение этого показателя, так как школы будут заинтересованы в сохранении контингента.

«Через 2−3 года мы останемся без студентов. То есть мы потеряем рабочие кадры», — добавил Сенгазыев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года в колледжах Казахстана сократили 109 дублирующих и невостребованных специальностей. Оптимизация специальностей привела к объединению 20 и изменению профиля 66 колледжей.

Читайте ранее в этом сюжете: В колледжах Казахстана сократили 109 специальностей

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