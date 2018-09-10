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Пограничникам восточного Казахстана не хватает $3 млн на инфраструктуру

Общество

Сенаторы посетили Курчумский пограничный отряд

Пограничникам восточного Казахстана не хватает $3 млн на инфраструктуру
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Граница

Астана, 10 сентября 2018, 20:47 — REGNUM  Пограничники Восточно-Казахстанской области пожаловались на недостаточное финансирование инфраструктуры приграничных подразделений, сообщили 10 сентября в пресс-службе Сената Казахстана.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) — директор пограничной службы Дархан Дильманов заявил, что для развития инфраструктуры подразделений не хватает 1,09 млрд тенге ($2,89 млн).

В рамках визита сенаторов на базе Курчумского пограничного отряда прошло заседание комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, а также пограничного ведомства, МВД и министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пограничники Казахстана и России провели рейд «Граница дружбы — 2018», в ходе которого были задержаны 150 нарушителей границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники из Казахстана и России задержали 150 нарушителей границы

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Политическая жизнь Казахстана
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