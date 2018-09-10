В Костромской области ищут дополнительные участки для многодетных семей

Кострома, , 20:19 — REGNUM Три района Костромской области будут искать новые земли для многодетных семей, сообщает пресс-служба губернатора области. Необходимое количество дополнительных земель главы районов должны сформировать до конца текущего года.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Сергей Ситников главам Костромы, Костромского и Красносельского регионов — самым востребованным районам в области. Так, в Костроме дополнительно требуется не менее 205 участков земли. В пресс-службе отмечают, что для этого определена дополнительная территория и ведется работа по изменению зоны освоения в поселке Волжском.

Всего с 2010 года многодетные семьи региона бесплатно получили 922 земельных участка, из них 740 участков — для строительства домов, 92 — для ведения личного подсобного хозяйства и 90 — для эксплуатации домов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Костромской области потребовал от областного департамента по труду и социальной защите населения узнать, почему многодетные семьи продают земли, а не строят на них дома. Так, за период с 2015 по 2018 годы многодетные семьи продали 75 подаренных им участков, еще 26 — выставлены на продажу.

«В связи с чем не используется земля — семье не хватает собственных ресурсов для начала строительства или потому, что пока нет электричества, воды и газа? Наличие подготовленной инфраструктуры значительно повлияет на активизацию строительства»,— отметил Сергей Ситников.