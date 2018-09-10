Саудовскую принцессу обокрали на €800 тыс. в парижском отеле Ritz

Париж, , 20:28 — REGNUM Грабители ворвались в номер саудовской принцессы в отеле Ritz в Париже и лишили представительницу королевской семьи драгоценностей, 10 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению полиции, из номера принцессы пропали ювелирные украшения и драгоценности на €800 тыс. ($930 тыс.). Хозяйка драгоценностей, имя которой не раскрывается, не пострадала — её не было в номере на момент ограбления.

Отметим, отель Ritz в Париже давно привлекает не только состоятельных граждан, но и охотников за чужим состоянием.

Так, в январе 2018 года грабители ворвались в вестибюль отеля и похитили из витрин ювелирные украшения общей стоимостью более миллиона долларов.

А в октябре 2016 года в десяти минутах ходьбы от отеля Ritz была ограблена Ким Кардашьян — с американской знаменитости сняли украшения стоимостью около $10 млн.

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