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Мусору из Челябинска нашли три альтернативные площадки

Общество

Все они временные, обещают чиновники

Мусору из Челябинска нашли три альтернативные площадки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Челябинск, 10 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Отходы из Челябинска с 11 сентября будут отвозить на три полигона. Все они временные, утверждает губернатор Борис Дубровский.

В качестве таких площадок избраны полигоны под Копейском, Полетаевым и Урефтой. В дальнейшем мусорные потоки перенаправят на полигон в Чишме. Но вот незадача — его ещё только предстоит построить, и к строительству пока даже не приступали.

Жители Челябинска закрытию свалки рады. Напомним, окончательно замок на неё повесят с 11 сентября. Но некоторые опасаются роста тарифа на вывоз мусора. Впрочем, Дубровский уже заверил в том, что до конца года плата точно не поднимется.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие челябинской свалки назвали историческим событием

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Полигоны и мусорные свалки
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