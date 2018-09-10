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Закрытие челябинской свалки назвали историческим событием

Общество

Закрыть её пытались ещё в СССР

Челябинск, 10 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский называет закрытие свалки в Челябинске историческим событием. Закрыть полигон пытались ещё в 1989 году, но тогда не оказалось альтернативной площадки для вывоза отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Дубровского, когда он стал губернатором, то одним из своих приоритетов назвал закрытие свалки. К этому времени ежегодно полигон генерировал 60 тыс. тонн вредных веществ, и каждый год этот показатель рос. Поэтому оставлять её в городе уже было нельзя.

Напомним, с 11 сентября свалку окончательно закроют. Мусор на неё свозить перестанут, а затем приступят к рекультивации.

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Полигоны и мусорные свалки
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