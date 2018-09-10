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Три четверти магазинов Италии перестанут работать по воскресеньям

Общество

Новые правила предположительно не коснутся туристических центров страны

Рим, 10 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  Правительство Италии подтверждает свое намерение частично ограничить работу магазинов по воскресеньям, заявил в понедельник, 10 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La7.

По новым правилам, которые намерено принять правительство, работать будет не более 25% магазинов, заведения будут работать по воскресеньям «по очереди», руководить процессом формирования очереди будут местные власти, добавил вице-премьер.

Ранее в Италии работа магазинов по воскресеньям была ограничена в связи со значением этого дня недели для христиан. Послабления были введены правительством Марио Монти (2011−2013).

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Позже министр аграрной политики, лесного хозяйства и туризма Джан Марко Чентинайо заявил, что его ведомство предложит не распространять эти ограничения на туристические центры страны, сообщает информагентство Ansa.

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Экономика Италии
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