Три четверти магазинов Италии перестанут работать по воскресеньям

Рим, , 18:21 — REGNUM Правительство Италии подтверждает свое намерение частично ограничить работу магазинов по воскресеньям, заявил в понедельник, 10 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La7.

По новым правилам, которые намерено принять правительство, работать будет не более 25% магазинов, заведения будут работать по воскресеньям «по очереди», руководить процессом формирования очереди будут местные власти, добавил вице-премьер.

Ранее в Италии работа магазинов по воскресеньям была ограничена в связи со значением этого дня недели для христиан. Послабления были введены правительством Марио Монти (2011−2013).

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Позже министр аграрной политики, лесного хозяйства и туризма Джан Марко Чентинайо заявил, что его ведомство предложит не распространять эти ограничения на туристические центры страны, сообщает информагентство Ansa.