Лето закончилось – эмиграция из Литвы продолжается

Вильнюс, , 18:16 — REGNUM В мае, июне и июле литовские социологи и политики публично объявляли, что эмиграционные потоки из Литвы завершились — в страну прибывает больше, чем убывает. Однако новейшие данные, которые департамент статистики объявил сегодня, 10 сентября, говорят об обратной тенденции — массовая эмиграция из Литвы продолжается. В августе из Литвы уехало 4382 человека, а прибыло — 3343, а баланс впервые за три месяца вновь стал отрицательным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в Литве публично радовались, что «дно пройдено», а уровень эмиграции стал меньше, чем иммиграции. Однако никто не анализировал, сколько литовцев приехали в летние месяцы временно, на каникулы. Кроме того, никто не считал, сколько среди иммигрантов литовцев, а сколько, например, гастарбайтеров из Украины. За семь месяцев 2018 года в Литве выдано 22,2 тыс. рабочих виз, 80% из этого количества — гражданам Украины. Ещё 6,3 тыс. украинцев получили временный вид на жительство

Всё это позволило сделать вывод о непрекращающейся волне эмиграции. В Литве в настоящий момент проживает чуть более 2,7 млн жителей.

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