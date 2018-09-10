Константинопольский патриархат упрекнули за папистские настроения

Москва, , 18:14 — REGNUM С начала XX века Константинопольский патриархат развивался по теории папизма, считает член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом он заявил 10 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с возможным предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии для УПЦ КП.

«Нарушается порядок, который сложился в 1686 году, — сказал Плигин. — С начала XX века Константинопольский патриархат развивался по теории папизма. То есть воспроизводства примерно тех отношений, которые складывались в католической церкви».

«Несомненно, что Константинопольский патриарх как физическое лицо несёт и духовную, и любую другую ответственность за то, что в условиях, когда надо собирать камни, когда нужно строить, продолжается линия, которая усугубляет трагедию».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, Московский патриархат готов прервать евхаристическое общение с Константинополем, если украинской церкви будет дарована автокефалия.

По словам Илариона, Константинопольский патриархат вмешался в дела иной поместной православной церкви, что заводит диалог в тупик и грозит расколом всего мирового православия.