Президент Украины расширил сроки осеннего призыва на срочную военную службу

Киев, , 18:05 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко своим указом расширил сроки осуществления призыва граждан страны на срочную военную службу, увеличив их с двух до трех месяцев. Текст подписанного Порошенко указа опубликован на сайте украинского президента.

В частности, прежние сроки «октябрь-ноябрь» будут расширены, и призыв граждан на срочную службу будут проходить в течение октября, ноября и декабря.

Напомним, в 2013 году призыв граждан на срочную службу на Украине был отменен из-за провозглашения курса на профессионализацию армии. После начала военного конфликта на востоке Украины Киев для укомплектования вооруженных сил провел несколько волн мобилизации в 2014 и в 2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское министерство обороны заявило о массовом увольнении офицеров и контрактников из ВСУ и потребовало увеличения денежного довольствия военнослужащих.

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