Понедельник, 10 Сентября 2018 года
18:58:12 МСК

Президент Украины расширил сроки осеннего призыва на срочную военную службу

Общество

Прежних двух месяцев для отлова нужного количества призывников не хватает?

Киев, 10 сентября 2018, 18:05 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко своим указом расширил сроки осуществления призыва граждан страны на срочную военную службу, увеличив их с двух до трех месяцев. Текст подписанного Порошенко указа опубликован на сайте украинского президента.

В частности, прежние сроки «октябрь-ноябрь» будут расширены, и призыв граждан на срочную службу будут проходить в течение октября, ноября и декабря.

Напомним, в 2013 году призыв граждан на срочную службу на Украине был отменен из-за провозглашения курса на профессионализацию армии. После начала военного конфликта на востоке Украины Киев для укомплектования вооруженных сил провел несколько волн мобилизации в 2014 и в 2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское министерство обороны заявило о массовом увольнении офицеров и контрактников из ВСУ и потребовало увеличения денежного довольствия военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: наши войска готовы отразить нападение украинской авиации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить