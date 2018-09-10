В Индии WhatsApp стал причиной «платы» за невесту

Амрох, Индия, , 18:03 — REGNUM В индийском городе Амрохе произошёл скандал, формальной причиной которого стала девушка, которая «слишком много времени тратит на WhatsApp». Такой аргумент использовал жених, чтобы не прийти на собственную свадьбу и запросить 6,5 млн рупий (6,3 млн рублей) за невесту. Об этой истории сообщило сегодня, 10 сентября, издание NDTV.

Свадьба была назначена на 5 сентября, однако жених Камар Хайдар так и не явился. Прождав до вечера, отец невесты направился в дом к молодому человеку. Родственники жениха заявили, что девушка «не очень хороша», так как «слишком много времени проводит в WhatsApp». После долгих уговоров семья молодого человека согласилась не срывать свадьбу, но только за 6,5 млн рупий в качестве приданого за невесту.

Однако вместо того, чтобы выдать круглую сумму, отец девушки направился в местное отделение полиции, чтобы подать жалобу. Старший офицер полиции в интервью агентству ANI заявил, что полиция в ближайшее время проведёт расследование и примет все необходимые меры.

Отметим, что в Индии случаи, когда семья жениха требует приданое за невесту, до сих пор остаются распространённым явлением. Далеко не всегда дело решается мирно. Последний вопиющий случай произошёл 3 сентября. В городе Барели мужчина убил невесту за то, что она отказалась забирать заявление из полиции, где пожаловалось, что жених требует выдать ему приданое.

Что касается WhatsApp, то это средство связи в Индии является одним из самых популярных. В мае 2017 года в Индии стали происходить суды Линча, когда сами граждане устраивали самосуд после появления в WhatsApp недостоверных сообщений об убийствах, сексуальном насилии и похищениях детей. В общей сложности было убито 25 человек. После этого индийское министерство электроники и информационных технологий заявило, что руководство WhatsApp должно принять меры, чтобы пресечь распространение ложных слухов посредством мессенджера.

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