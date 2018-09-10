«Созвучие культур» в Ленобласти: регион готовится к крупному этнофестивалю

Приозерск, Ленинградская область, , 17:55 — REGNUM Ленобласть готовится к большому межнациональному празднику: в Приозерске в субботу, 15 сентября, состоится пятый этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур».

Фестиваль за свою недолгую историю успел стать брендом региона. Каждый год праздник проходит в разных районах области и собирает тысячи гостей со всего Северо-Западного федерального округа.

Сегодня, 10 сентября, в Доме правительства Ленинградской области открылась фотовыставка, посвященная пятилетию этнофестиваля. В экспозиции представлен фотоархив за все годы проведения этого масштабного события. По словам вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова, выставка рассказывает о динамике развития проекта.

«Этот фестиваль — бренд, известный не только в нашем субъекте и на Северо-Западе, но и всей стране. Год от года мы дорабатываем его концепт, и в этом году в программу «вшивается» масштабный для СЗФО семинар-совещание с дивизионами, занятыми межнациональной и межконфессиональной политикой на территории 11 субъектов Федерации. Это очень интересное событие, где представлены более 130 народностей, поэтому всех приглашаем 15 сентября на фестиваль», — добавил Сергей Перминов.

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Праздник начнется с традиционного шествия, в котором участвуют делегации всех субъектов СЗФО, а также всех районов Ленинградской области. В этом году организаторы фестиваля — комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области — предложили представить особенности и символы каждого района и региона на картине, тему которой участники шествия раскроют в танце, дефиле или короткой театрализованной постановке.

На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности, и фестиваль «Россия — созвучие культур» стал площадкой для знакомства с многими из них. Особой популярностью пользуются национальные подворья коренных малочисленных народов региона.

Считается, что земли Ленинградской области являются территорией древнейшего русского поселения. Здесь же вместе с русскими издревле проживают пять финно-угорских народов: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. Все эти малые народы тоже принимают участие в «созвучии культур».

Для многочисленных гостей на площади Ленина города Приозерска развернутся ремесленные ряды, мастер-классы по народным промыслам, будут представлены кухни разных народов. Неподалеку от сцены расположится детская площадка с игровой программой, кукольно-фольклорным спектаклем.

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