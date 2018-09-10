В КНР отмечается День учителя

Пекин, , 17:36 — REGNUM В Пекине прошла Всекитайская образовательная конференция, приуроченная к Дню учителя; на форуме выступил китайский лидер Си Цзиньпин, призвавший КПК и общество страны уважать учителя, уделять повышенное внимание образованию и формированию общественных нравов, сообщает 10 сентября Синьхуа.

Горячо поздравив учителей и работников системы образования с профессиональным праздником, который отмечается 10 сентября, глава КПК и КНР выступил за повышение политического, социального и профессионального статуса учителей, которые должны пользоваться в обществе заслуженным уважением, ибо вносят большой и очень весомый вклад в дело партии и народа, обучая и воспитывая подрастающие поколения китайских граждан, заявил Си Цзиньпин.