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В Узбекистане начали внедрять девятизначные номера телефонов

Общество

Переход планируется завершить до 30 сентября 2018 года

Ташкент, 10 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  В Ташкенте и Ташкентской области начался переход с семизначной системы телефонных номеров на девятизначную, сообщает 10 сентября издание UzRepost.

Переход планируется завершить до 30 сентября 2018 года. С 1 октября все номера Ташкента и Ташкентской области будут иметь девятизначные номера.

Планируется, что до конца 2018 года вся телекоммуникационная сеть Узбекистана перейдет на новую систему телефонной нумерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 11 сентября в Узбекистане произойдет переход на девятизначные номера мобильных операторов. Перед действующими номерами появятся цифры «90» и «91» в зависимости от оператора.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан перейдет на девятизначные номера телефонов в сентябре

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