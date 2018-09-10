В Узбекистане начали внедрять девятизначные номера телефонов

Ташкент, , 17:31 — REGNUM В Ташкенте и Ташкентской области начался переход с семизначной системы телефонных номеров на девятизначную, сообщает 10 сентября издание UzRepost.

Переход планируется завершить до 30 сентября 2018 года. С 1 октября все номера Ташкента и Ташкентской области будут иметь девятизначные номера.

Планируется, что до конца 2018 года вся телекоммуникационная сеть Узбекистана перейдет на новую систему телефонной нумерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 11 сентября в Узбекистане произойдет переход на девятизначные номера мобильных операторов. Перед действующими номерами появятся цифры «90» и «91» в зависимости от оператора.

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