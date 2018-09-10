В МИФИ начали подготовку физиков-ядерщиков для будущей АЭС Узбекистана

Ташкент, , 17:29 — REGNUM Студенты из Узбекистана начали подготовку в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, сообщает 10 сентября издание Kun.uz.

Первая группа студентов начала обучение по программам бакалавриата и магистратуры по специальности «Ядерная физика и технологии». В Узбекистане конкурс на поступление был объявлен в марте 2018 года. Заявки подали 326 абитуриентов. Из всех претендентов к обучению были рекомендованы 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября главы правительств Узбекистана и России Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев подписали соглашение о строительстве в республике АЭС.

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