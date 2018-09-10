Глава Ингушетии пообещал отправить мусульман и христиан в паломничество

Магас, , 16:55 — REGNUM Православные верующие Ингушетии могут побывать в святых местах — Вифлееме и Иерусалиме. Вопрос об организации поездки обсудили 10 сентября вновь избранный глава республики Юнус-Бек Евкуров и настоятель Покровской церкви отец Андрей.

При обсуждении этого вопроса глава Ингушетии выдвинул идею организации совместного посещения святых мест для мусульман и христиан республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

По словам Евкурова, отправить в поездку группу людей разного вероисповедания, которые «живут рядом, давно общаются друг с другом, к примеру, жителей Сунженского района», было бы хорошей практикой.

Отец Андрей поблагодарил руководителя республики за поддержку и помощь в организации паломничества.

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Стоит отметить, что возможность посещать святые места для православных верующих Ингушетии предоставлялась местными властями и ранее. Так, в 2016 году группа паломников из 30 человек побывала на Святой горе Афон. В 2015 году на Святой Земле в Иерусалиме побывали более 40 православных из Ингушетии.

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