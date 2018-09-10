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В Петербурге будут судить участника убийства антифашиста в 2005 году

Общество

Это преступление вызвало волну возмущения в 2005 году

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 16:54 — REGNUM  Участник резонансного убийства студента философского факультета СПбГУ, активиста движения «Антифа» Тимура Качаравы, произошедшего почти 13 лет назад, вскоре предстанет перед судом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 10 сентября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Тимур Качарава был убит 13 ноября 2005 года в самом центре города на Лиговском проспекте группой неонацистов. Большинство участников нападения были задержаны. 7 августа 2007 года был вынесен приговор по делу об убийстве Тимура Качаравы. Четверо нападавших получили от 2 до 12 лет лишения свободы, трое получили условные сроки.

Мужчина, который предстанет перед судом, находился в розыске по подозрению в причастности к убийству Качаравы и был задержан только в феврале 2018 года. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе, с применением насилия.

Как полагает следствие, Александр Зенин вместе с сообщниками в тот день проследил за участниками антифашистского митинга, после чего в составе группы лиц напал на двоих молодых людей. Непосредственно смертельные удары ножом Тимуру Качарава нанес другой участник нападения, уже осужденный за это преступление. А Зенин, как считает следствие, нанес один удар ногой по голове Тимура Качарава.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге почтили память антифашиста Тимура Качаравы

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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