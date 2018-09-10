Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:55:49 МСК

Для патриарха Варфоломея Украина стала расходным материалом?

Общество

Патриарха Варфоломея вновь упрекнули за стремление стать православным папой

Для патриарха Варфоломея Украина стала расходным материалом?
Center for American Progress
Варфоломей

Москва, 10 сентября 2018, 16:36 — REGNUM  Одна из причин той политики, которую проводит Константинопольский патриарх Варфоломей в отношении «УПЦ КП», связана с тем, что Константинопольская патриархия существует за счёт американской архиепископии. Об этом 10 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко.

«Драматически сошлись несколько опасных факторов, — сказал Петрушко. — Во-первых, заинтересованность Порошенко. При его низком рейтинге для него смуту церковную поднять — это значит создать ситуацию, в которой он может перенести выборы. Для госдепа США — это тоже серьёзный вопрос. Константинопольская патриархия существует за счёт американской архиепископии. То есть крупные представители греческой диаспоры [в США] по сути содержат Константинопольский патриархат, спонсируют и заказывают музыку».

Кроме того, эксперт отметил, что Константинопольский патриархат на протяжении всего XX века и начала XXI века последовательно пытается «стать православным папой», и в этом смысле для него Украина — это «расходный материал».

«Он стремится своего основного конкурента — Московский патриархат — уничтожить в этом противостоянии за автокефалию», — добавил Петрушко.

Кроме того, он обратил внимание на те обстоятельства, при которых Русская православная церковь стала автокефальной.

«В 1439 году была заключена флорентийская уния, и все восточные патриархаты, в том числе и Константинопольский, стали католиками восточного обряда, — сказал Петрушко. — Они подписали унию. Подписал и возглавлявший русскую церковь митрополит Исидор (грек по происхождению), который был за это удостоен звания кардинала. Но как только он приехал в Москву в 1441 году, в Москве состоялся Собор, на котором было, по-моему, всего шесть епископов, которые категорически отвергли унию».

По сути тогда, как считает Петрушко, русская митрополия отстояла православие.

«После этого спустя какое-то время восточные патриархаты отказались от унии, и только уже после того, как турки взяли Константинополь и он стал Стамбулом, Константинопольский патриархат вернулся в православие, отвергнув унию, — продолжил эксперт. — То есть горстка епископов задекларировала правду — истину православия, и несмотря на то, что поначалу это выглядело как писк из каких-то снегов московских, но в итоге это стало решающим для мирового православия голосом. Поэтому я думаю, что даже если сейчас будут какие-то драматические события и если даже на первых порах дойдёт до очень тяжёлых ситуаций, самое важное — говорить истину и стоять на ней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Священный синод Русской православной церкви выступил 8 сентября со специальным заявлением, в котором выразил решительный протест и глубокое возмущение в связи с тем, что 7 сентября генеральный секретариат священного синода Константинопольского патриархата выпустил коммюнике, в котором сообщалось о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» Константинопольского патриархата в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Синод РПЦ осудил назначение константинопольских экзархов на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить