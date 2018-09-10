Глава Даниловского района Ярославской области идет на третий срок

Данилов, Ярославская область, , 16:18 — REGNUM На должность главы Даниловского района Ярославской области заявилось три кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

11 сентября конкурсная комиссия администрации Даниловского района будет рассматривать три кандидатуры на должность главы.

Документы на право участвовать в конкурсе подал действующий глава района Александр Смирнов, специалист администрации района Дмитрий Камкин и помощник председателя избирательной комиссии Ярославской области по Тутаевскому району Евгений Прокофьев. Конкурсная комиссия должна проверить документы кандидатов и предложить на выбор местных депутатов не меньше двух кандидатур.

«Конкурсная комиссия состоит из 10 человек: 5 человек назначены земским собранием района и 5 человек назначены губернатором Ярославской области. Сами выборы пройдут 17 сентября, выбирать главу будут депутаты земского собрания Даниловского муниципального района», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы района Юлия Пальцева.

Кто из кандидатов наберет простое большинство голосов — тот и станет главой Даниловского района.

Действующий глава Александр Смирнов руководит районом два срока — 10 лет.