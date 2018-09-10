Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Центральной России

Москва, , 16:15 — REGNUM В Москве и Московской области на 11 сентября продлён повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности. Данные об этом содержатся в прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа, размещённой на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности введён в связи с высокой пожароопасностью. Аналогичное предупреждение действует также для Тверской, Смоленской, Калужской, Владимирской и Ивановской областей, а также Костромской области из-за сильного тумана.

Кроме этого, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярослаской областях объявлен ещё более высокий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, согласно классификации, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Предупреждение также связано с высокой пожароопасностью.

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