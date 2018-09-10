В ООН недовольны ограничением миграции в Италии

Рим, , 15:59 — REGNUM В Италии растет число проявлений расизма в отношении выходцев из Африки и цыган, действия правительства по ограничению нелегальной миграции неприемлемы, заявила в понедельник, 10 сентября, комиссар ООН по правам человека Мишель Башле, передает Il Sole 24 Ore.

ООН намерена направить в Италию инспекторов, добавила комиссар.

В итальянском правительстве не согласны с прозвучавшими обвинениями и не намерены каким-либо образом пересматривать свою политику.

«Агрессия правительства» в отношении цыган сводится к намерению главы МВД Маттео Сальвини «пересчитать» их, то есть ввести в правовое поле. Неясно, при чем тут расизм, если цыган предлагается поставить в те же условия, в которых находятся все остальные, отмечают сторонники правительства.

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Аналогичным образом они не согласны и с обвинениями в «расизме» в отношении мигрантов: никто не сомневается в том, что им нужно помогать, другое дело, что в правительстве Италии считают нужным помогать им «у них (мигрантов) дома», а не в Европе.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.