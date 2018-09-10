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В Казахстане на всех детей будут оформлять отдельные заграничные паспорта

Общество

Мера принимается с учетом ужесточения паспортного контроля на границах зарубежных стран. Ранее в Казахстане было разрешено вклеивать фото детей в загранпаспорта родителей

В Казахстане на всех детей будут оформлять отдельные заграничные паспорта
Казахстан

Астана, 10 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Граждане Казахстана для выезда за границу детей до 16 лет будут оформлять специальный заграничный паспорт, сообщает 10 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД республики.

Министерство вносит соответствующие поправки, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорт родителей. Мера принимается с учетом ужесточения паспортного контроля на границах зарубежных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года из Казахстана уехали 17 171 человек, в том числе 4147 детей до 16 лет. Более 15 тыс. граждан республики выехали в страны СНГ.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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