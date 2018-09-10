Аксенов рассказал об экологической ситуации на севере Крыма

Симферополь, , 15:49 — REGNUM На севере Крыма за последние дни не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«За выходные (8 и 9 сентября) и сегодня (10 сентября) превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, — сказал Аксенов. — Показатели полностью соответствуют мирному времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о химвыбросе в Армянске стали поступать 24−25 августа 2018 года. По данным местных властей, источником выброса стал кислотонакопитель местного завода «Титан».

4 сентября концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере полуострова впервые превысила норму.

Читайте также: Крым: ситуацию в Армянске обещают стабилизировать «в ближайшее время»

А также: Крым: Армянск оставят без света из-за химвыбросов