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Аксенов рассказал об экологической ситуации на севере Крыма

Общество

«Показатели полностью соответствуют мирному времени»

Симферополь, 10 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  На севере Крыма за последние дни не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«За выходные (8 и 9 сентября) и сегодня (10 сентября) превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, — сказал Аксенов. — Показатели полностью соответствуют мирному времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о химвыбросе в Армянске стали поступать 24−25 августа 2018 года. По данным местных властей, источником выброса стал кислотонакопитель местного завода «Титан».

4 сентября концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере полуострова впервые превысила норму.

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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