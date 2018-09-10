В Италии задержаны 34 беглеца из центра мигрантов

Рим, , 15:46 — REGNUM Правоохранительными органами Италии были задержаны в Вентимилье 34 мигранта, ранее принятых с корабля Diciotti и самовольно покинувших католический центр по приему мигрантов, сообщает Tg24 в понедельник, 10 сентября.

Мигранты направлялись в центр «Красного креста», откуда собирались уехать во Францию.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини ранее заявил, что мигранты, которые сначала пытаются попасть в Италию, а потом убегают из лагеря, в котором их разместили, являются, очевидно, не беженцами в поисках помощи, а преступниками, которые убегают от закона.

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В середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию. Позже около 50 мигрантов совершили побег из центров, в которых их приняли.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.