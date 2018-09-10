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В Калмыкии открылся детский университет

Общество

Школьники смогут обучиться робототехнике, техническому творчеству, языкам и IT-технологиям

Элиста, 10 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Открытие Детского университета в Калмыкии позволит находить и сопровождать талантливых детей, что соответствует государственной политике России, сообщил ректор Калмыцкого государственного университета (КалмГУ) Бадма Салаев.

Новое образовательное учреждение будет работать на базе университета. Предполагается, что обучение в нем будет идти по нескольким направлениям: по программам дошкольного образования, начального, технического творчества, робототехнике, IT-технологиям, изучению языков.

«Мы говорим о формировании современного молодого человека, который в будущем будет, безусловно, конкурентоспособным, а самое главное, — будет представлять нашу республику. Детский университет — это наше будущее», — приводит пресс-служба КалмГУ слова ректора.

Отмечается, что в торжественном открытии Детского университета приняли участие представители местных властей, руководство КалмГУ, воспитанники учреждения и их родители.

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