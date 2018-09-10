В сети раскритиковали актрису Дапкунайте за фотосессию на столе в РГБ

Москва, , 14:44 — REGNUM Пользователи российского сегмента интернета вновь разделились на две группы. На этот раз поводом стал показ одежды итальянской марки Ermanno Scervino в Российской государственной библиотеке. Больше всего юзеры спорят из-за фото, где актриса Ингеборга Дапкунайте позирует на столе в читальном зале.

Мероприятие состоялось 7 сентября, после чего оживлённые споры не утихают уже несколько дней. Одни пользователи утверждают, что это проявление неуважения к людям, которые работают и читают в месте, куда Дапкунайте вскарабкалась на каблуках. К слову, во время фотосъемки вход в библиотеку для посетителей был закрыт. Другие же считают, что ничего страшного не произошло, а самих недовольных называют ханжами.

Возмутилась произошедшим в библиотеке и ведущий научный сотрудник академического Института российской истории (ИРИ РАН) Галина Ульянова. На своей странице в Facebook она отметила, что такое отношение к главной российской библиотеке демонстрирует её нынешний директор РГБ.

https://www.facebook.com/photo.php

Писательница Татьяна Толстая также раскритиковала съёмку Дапкунайте на столе в Российской государственной библиотеке и последующий фуршет, обратив внимание на то, что разрешение дал директор РГБ. Позднее писательница в своём посте на Facebook обратилась к пользователям, которые полагают, что наличие книг на заднем плане может положительным образом воздействовать на гламурную публику.

https://www.facebook.com/TatyanaTolstaya/posts/10156532992668076

Немало и тех, кто не считают фотосессию на столах Российской государственной библиотеки, чем-то из ряда вон выходящим.

» <…> Отношусь к книгам с благоговением, к библиотекам — с уважением, Однако не разделяю этого возмущенного кудахтанья по поводу.

Напротив, возможно, именно такое мероприятие обратит внимание на само место. Может, тысячи россиян впервые услышат о существовании библиотеки, уникального зала и захотят там побывать? А если нет — то и суда нет. <…>», — отмечает под записью Толстой Марина Б.

Немало поддержки высказывают Ингеборге Дапкунайте в её Instagram.

«Те, кто ругается, вы много видите в современном информационном пространстве фотосессий прекрасных актрис в интерьерах библиотек? Нужно радоваться: это же красиво!», — пишет archivarius_spb.

https://www.instagram.com/p/BnZeDgjBA4w/

За несколько дней скандал вышел за пределы Facebook, и теперь активные дискуссии ведутся и на других площадках. Например, в Telegram-канале Кристины Потупчик отмечается, что модный показ Эрмано Шервино в РГБ расколол московскую интеллигенцию «покруче Христианского Раскола 1054 года».

«Бог, как и литература, поругаем не бывает. Science is sexy, а заманивать в библиотеку модными показами, равно как и участвующими в них умницами-красотками — лишь бы работало, знаете ли. Не для того Российская Государственная библиотека работает, чтобы ее новоявленные защитнички были такими скучными ханжами», — заключила обозреватель книг и фильмов.

А вот популярный Telegram-канал «Караульный» высказал прямо противоположную позицию. Авторы написали, что им категорические не нравится, что актриса скачет на каблуках по столам главной русской библиотеки. Как отмечается, такое поведение редакции не понравится никогда.

«Но убивать мы её за это не станем. И даже не хотим. Забыли добавить», — через пару минут напомнили в «Караульном».

Напомним, что на прошлой неделе в сети популярным оказался флешмоб под названием «зажравшиеся москвичи», где в уровне жизни между Москвой и многими другими регионами России стала поводом для очередного массового обсуждения в сети.

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