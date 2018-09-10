Собак научат искать взрывчатку по-новому

Москва, , 14:38 — REGNUM Разработанные российскими специалистами «умные тесты» для собак, в отличие от зарубежных аналогов, содержат реальные взрывчатые вещества, что позволит животным определять цель со 100-процентной точностью, сообщает 10 сентября пресс-служба компании «Техмаш».

На предприятии пояснили, что в применяемых ранее аналогах использовались химические заменители взрывчатки. Это сбивало собак с толку и препятствовало их работе в случае маскировки преступниками взрывчатых веществ с использованием бензина или парфюмерии.

«Практика показывает, что после заменителей собака далеко не всегда реагирует на настоящую взрывчатку», — подчеркивают специалисты.

Интерес к разработке появился во время кинологического сбора в Балашихе. После представления возможностей нового набора веществ для обучения собак, команда разработчиков получила предложения по их дальнейшему внедрению в профильных подразделениях МВД, МЧС, служб транспортной безопасности и охраны.

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