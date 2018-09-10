В Калужской области намерены снизить тарифы на подключение к газовым сетям

Калуга, , 14:20 — REGNUM В Калужской области с 2019 года власти региона планируют ввести льготный сниженный тариф на подключение к газовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября по материалам заседания областного правительства.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова, в 2019 году газификация домов для льготников обойдется примерно в 25 тыс. рублей, что на 14% ниже действующего тарифа.

Кроме того отраслевым ведомством рассматривается возможность льготного кредитования домовладельцев, принявших решение о присоединении к газовым сетям. Ряд кредитных учреждений региона предварительно уже дали своё согласие. Впрочем, не исключено, что специальной созданным кредитным продуктом банков для газификации смогут воспользоваться и те, кто не обладает правом на подключение к сетям по льготному тарифу.

На сегодняшний день основная масса населения области платит за подключение к газопроводу от 150 до 200 тыс. рублей и более. Весомая часть этих средств идёт на проектирование, а также внутридомовое оборудование, системы отопления, вентиляции и решение других технических вопросов. Между тем стоимость непосредственно технического присоединения в структуре затрат внутридомовой газификации составляет не более 15% от указанной цены. Новые газопроводы будут проводить лишь в те населённые пункты области, где 60% жителей которых письменно подтвердят решение газифицировать свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области лишь половина жителей малых населенных пунктов в состоянии самостоятельно оплатить газификацию своих домов. В 191 населенном пункте, подлежащем газификации, прошли сходы или подворовой обход граждан. Менее 20% желающих подключиться наблюдается в 16 населенных пунктах. Уровень готовности к подключению от 20% до 30% — в четырех населенных пунктах, от 30% до 50% — в 27 пунктах и в 144 населенных пунктах уровень готовности более 50%. Основной причиной, сдерживающей спрос на подключение к газовым сетям, является высокая стоимость работ.

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