Минобрнауки Киргизии: школы Бишкека переполнены из-за внутренней миграции

Бишкек, , 14:18 — REGNUM Сейчас на территории Киргизии функционируют 2262 школы, рассчитанные на 774 120 посадочных мест. Однако учатся в них уже свыше 1 млн 223 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

По данным ведомства, в 446 школах занятия проходят в одну смену, в 1657 общеобразовательных учреждениях — в две смены, а еще в 159 школах из-за перегруженности организовано обучение начальной школы в так называемую «подсмену» — по гибкому расписанию.

В минобразования отмечают, что за последние годы в республике зафиксирован стабильный рост численности учащихся — на 25% в городах и на 14% в селах. За последний год этот показатель увеличился на 4%, а по сравнению с 2012 годом — на 18%.

Основной причиной перегруженности школ столицы Киргизии и Чуйской области стали процессы внутренней миграции, подчеркивают в образовательном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе проведенного в августе 2018 года министерством образования и науки Киргизии опроса в республике были выявлены 2177 детей школьного возраста, которые по различным причинам не посещают школу. По неофициальным данным, количество таких детей может достигать 15 тысяч.

Отметим, что в 2017 году в школах республики не хватало 478 учителей. Тем не менее министерство образования приняло решение об увольнении около 3 тысяч педагогов для «оптимизации часовой нагрузки».

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